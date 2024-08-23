蒙城大口陶尊——見證中華文明源起

圖為大口陶尊。（圖源：中國考古博物館） 中評社北京8月23日電／據人民日報報導，中華文明源遠流長，在漫長的歷史進程中，華夏先民以智慧和勤勞創造了眾多奇跡，陶就是其中濃墨重彩的一筆。中國是世界上最早創造和使用陶器的國家之一。在中國考古博物館內，收藏著一件件陶尊、陶盤和陶罐，直觀展現了伴隨中華文明發展進程的中國陶器發展史。通過瞭解陶器的刻紋、樣式和功能的演變，人們能更深入認識先人的生活習俗、審美取向和精神世界，感受中華文化的綿延不絕，領略中華文明的博大精深。



走進中國考古博物館常設展“文明起源”展廳，一件“大口尖底”的大型陶器單獨陳列在展櫃中，展櫃四周是粗獷起伏的洞穴石壁，正上方刻著4個字：文明起源。這件備受關注的陶器名為大口陶尊，距今4800多年，陶器腹上部刻畫的符號是其最為獨特之處。



文字雛形



大口陶尊，是夾砂灰褐陶，形體厚重，通體飾斜籃紋，腹上部刻畫一組符號，從上至下為“日、月、山”形。陶尊口徑超過30厘米，高約60厘米。



1992年春季的一天，安徽蒙城尉遲寺遺址的發掘工作正常進行。突然，一個探方中傳出振奮人心的喊聲：“快來看啊，這裡出寶貝了！”頓時，大家紛紛撂下手中的活，興衝衝地跑過去，將探方圍了個裡三層外三層。



隨著進一步清理，它的真面目逐漸清晰，原來是一尊大型陶器。當它完全展現眼前，一組規則的刻畫符號引人注目，有的像一輪太陽，有的像一彎新月，還有的仿佛是連綿起伏的群山。



尉遲寺遺址位於與蘇、魯、豫相鄰的皖北地區，是淮河流域規模較大、保存較好、比較典型的一處含有大汶口文化和龍山文化堆積的新石器時代聚落。這裡先後發掘出土7件帶有刻畫符號的大口陶尊，壁厚多在5—6厘米，重達25—30公斤，在當時是考古發掘的最大陶製品。大口陶尊上的類似符號在大汶口文化中多有發現，集中分布在山東莒縣和安徽蒙城。

