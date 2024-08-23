江蘇無錫　非遺文化融入煙火生活

圖①：惠山泥人廠高級工藝美術師周璐正在創作泥人彩繪。圖②：中國工藝美術大師、國家級非遺傳承人趙紅育在刺綉。圖③：無錫雙契軒第五代傳人喬筠然在製作留青竹刻。（圖源：海外網） 中評社北京8月23日電／據海外網報導，清水穿城過，人家盡枕河。



江蘇無錫，古運河在這裡穿城而過，峰巒俊秀的惠山腳下，惠山泥人、無錫精微綉、無錫留青竹刻等非物質文化遺產熠熠生輝，吸引著越來越多人的關注。眾多非遺傳承人守住文化之根，把保護傳承和開發利用有機結合起來，讓非遺文化更加光彩奪目。近日，記者來到無錫市梁溪區，探訪這裡對非遺文化的傳承創新。



指尖各有絕活，一展江南溫柔



拈起一團黑泥在手中搓圓，用拇指按出眼睛輪廓，在耳朵的位置挑出耳廓……不多時，一個栩栩如生的戲文泥人輪廓便在張曉瑛的手中誕生了。張曉瑛是無錫惠山泥人廠的高級工藝美術師，也是惠山泥人項目的市級傳承人。20多年來，她守著一方桌案精心捏制泥人，一塊塊泥巴在她的手中被捏出了萬千姿態。



在無錫，像張曉瑛這樣的惠山泥人傳承人還有很多，一塊塊由古運河水浸潤而成的惠山黑泥，經過泥塑工藝師的靈巧雙手，擁有了色彩和靈魂。



惠山泥人是產於無錫惠山的彩色泥塑藝術，至今已有400多年的歷史。2006年5月，泥塑（惠山泥人）被列入第一批國家級非物質文化遺產名錄。



“惠山泥人是取自惠山東北坡山腳下離地面約1米以下的黑泥所制，其泥質細膩柔軟，搓而不紋，彎而不斷，幹而不裂，可塑性佳，適合‘捏塑’之用。惠山泥人的代表作品‘大阿福’是一個健壯孩子的形象，一臉福相，惹人憐愛。長期以來，惠山泥人以其獨特的藝術造型、鮮明的民間色彩和濃鬱的江南氣息而深受喜愛，成為這座城市的亮麗文化名片。”無錫惠山泥人專業委員會主任徐根生說。徐根生是惠山泥人市級傳承人，他14歲走進惠山泥人廠，師從著名的“漁翁李”李仁榮學藝，在手捏泥人、現場塑像、雕塑等領域頗有建樹。

