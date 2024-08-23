南大師生來港考察：感受到港人獅子山精神

中評社北京8月23日電／據大公報報導，南京大學一眾師生於8月16日到香港開展社會考察活動，透過實地考察瞭解香港社會風貌和獨特優勢，瞭解品牌傳播過程及效果。學生表示在考察中感受到香港獅子山精神以及經濟市場的包容性和橋梁角色，表示兩地青年這樣的“雙向奔赴”很有意義。



被港人的奧運熱情感動



南京大學劉珈宜同學表示，此次不僅見證了香港市民對運動員們的熱情支持，更從中領悟到了香港獨樹一幟的體育文化氛圍，以及那深深烙印在港人心中的獅子山精神。她由衷地感慨道，香港運動員們正是獅子山精神的生動寫照，他們以不懈的拚搏與奮鬥，完美詮釋了港人勇於挑戰、永不言敗的精神風貌。



對於劉暢同學而言，雖然初時對“香港獅子山精神”這一概念較為陌生，但通過參與巴士巡禮活動，親眼目睹了市民們自發聚集，共同為運動員加油鼓勁的壯觀場面，她深刻感受到了這份精神的力量。她說，這種上下一心、同舟共濟的凝聚力，正是獅子山精神在社會層面的具體展現，努力追求進步與繁榮。



“過去對香港的印象更多地停留在港劇裡，真正踏入後發現香港是一座包容性很強的城市。”初次到香港的張梓瑜同學表示，幾天的香港之旅讓她深入瞭解到香港的獨特魅力和人文情懷。“不同於其他街市，香港街市小吃店的人情味和生活氣息，讓人感受到了他們對生活的熱愛。”



“此次不僅是對書本知識的補充，更是寶貴的社會經驗和能力鍛煉機會。”南京大學新聞傳播學院副院長朱江麗表示，香港是東西方文化交流的重要節點，本次考察團的學生得以親身感受到中華文化與國際文化的融合與互動，增強了他們對自己文化身份的認識和跨文化溝通的能力。

