奧運國家隊訪港表演　門票40分鐘極速售罄

中評社北京8月23日電／據大公報報導，巴黎奧運國家隊代表團將於8月29日至31日訪港，他們在訪港期間出席的三場公開活動掀起“搶飛潮”，合共5300張門票於昨日早上開售40分鐘內迅速售罄，有示範項目在高峰期一度有超過5萬人排隊購票。



《大公報》記者實測購票，系統曾預計輪候時間需逾三小時。有人“搶飛”失敗，在網上開價1500元一張“求飛”，比原票價20元高出74倍。康樂及文化事務署表示，購票反應踴躍，感謝市民的支持，同時提醒市民門票採用實名制，進場時要核實身份，持票人不得擅改門票資料或轉讓門票。＼大公報記者 賴振雄、鄭文迪（文） 楊州（視頻）



國家隊在巴黎奧運取得40面金牌，是歷來參加境外奧運最佳成績，多名金牌選手將於下周四（29日）抵港，展開為期三天的訪港行程，其間將出席三場公開活動，包括下周五晚上在伊利沙伯體育館舉行的奧運健兒大匯演，以及下周六上午兩場分別在伊利沙伯體育館、維多利亞公園游泳池舉行的“奧運健兒展風采”示範表演。



三場活動合共有5300張公開發售門票，在城市售票網開售，連日來網上熱議如何購票。大公報記者兵分多路實測搶購門票，10時正進入系統，“跳水及游泳”示範表演已有1.8萬人在輪候，系統估計需要等待72分鐘，才可以進入購票；“羽毛球、體操及乒乓球”示範表演門票的搶購情況更誇張，顯示有2.8萬人在輪候，系統估計需要等待118分鐘。大匯演則有逾1萬人排隊，估計等候48分鐘。



10時半登入 僅剩輪椅票



大公報記者在10時15分以另一部手機再測試，“跳水及游泳”示範表演輪候購票已增至4萬人、需等候逾2小時；“羽毛球、體操及乒乓球”更有近5萬人在輪候，“奧運健兒大匯演”則有約2.7萬人輪候。



至約10時30分，大公報記者終於成功登入“奧運健兒大匯演”購票頁面，但僅餘下輪椅位，2分鐘後網站顯示全部三項活動門票已經售罄。

