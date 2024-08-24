黃炳逢答中評：香港是連接兩岸交流的橋樑

香港內地經貿協會會長黃炳逢 中評社香港8月24日電（記者 段曉魯）全球華僑華人促進中國和平統一大會8月20日下午在香港會議展覽中心舉行，這是繼2010年後再次在香港舉辦，大會主題為“堅定不移推進中國和平統一，致力實現中華民族偉大復興”。香港內地經貿協會會長黃炳逢接受中評社採訪時表示，在一國兩制下，香港應該運用其國際都會的角色，繼續與台灣同胞保持民間的密切往來，並讓他們通過香港與內地更緊密接觸，特別是不牽涉政治的正常民間往來，也好讓台灣民眾真實體驗安全穩定受到保障的香港是如何一如既往地運作，而且不斷有新的機會產生。



黃炳逢表示，台灣民進黨繼續執政，在各方面明裡暗裡採取去中國化及阻礙兩岸交往的措施，甚至犧牲台灣同胞安全穩定的福祉，拉攏外國勢力介入兩岸關係，加上外國勢力變本加厲地利用“台獨”力量干擾我國主權、安全及發展利益，威脅國家的統一，並以此作為籌碼加劇地緣政治緊張，從中漁利，包括從經濟上掏空台灣。隨著別有用心的國家本身內部矛盾不斷加劇，增加了某些勢力把國內矛盾外溢到國際關係上。在這種形勢下兩岸關係更加嚴峻，暗流湧動，不可不察。基於嚴峻的國際形勢及兩岸關係，正如中央所示，統一的主動權必須牢牢掌握在中國人民自己手裡，保留各種反對外來干預的必要手段，適時作出反制。估計上述情況連帶地區衝突加劇，兩岸的風險日益增加，必須採取兩手準備，迎接更大的挑戰。同時中央也不斷加大力度，盡量維持兩岸同胞的接觸，積極地讓台灣同胞分享到國家發展所帶來的機遇。希望不支持“台獨”的大部分台灣同胞不至於被孤立，甚至往返兩地參與各種發展，有益於國計民生。



黃炳逢指出，由於台灣當局採取對內地及港澳地區不友善的態度，包括一直以各種理由，不容許願意接受審訊的謀殺疑犯親身到台灣，香港與台灣的關係肯定受到影響。香港在一個中國的堅定立場下，儘管與台灣的官方關係停滯不前，但兩地民眾的往來還是持續，旅遊及生意往來方面更加不在話下。在一國兩制下，香港應該運用其國際都會的角色，繼續與台灣同胞保持民間的密切往來，並讓他們通過香港與內地更緊密接觸，特別是不牽涉政治的正常民間往來，也好讓台灣民眾真實體驗安全穩定受到保障的香港是如何一如既往地運作，而且不斷有新的機會產生。

