特首：推動陸港社福界進步

中評社北京8月23日電／據大公報報導，由香港社福界心連心大行動設立、為社福界提供進修課程的“心連心學院”昨日舉行開幕禮，同場舉辦“惠民生.暖民心”研討會。



行政長官李家超致辭時提出三點期望，希望學院成為社福界的“新地標”、“新動力”、“新平台”，並鼓勵香港社福界與中國內地社福服務相互提升、共同進步。



昨日的開幕禮暨研討會，共有300多位參加者現場出席，600多位社福機構人員透過視像直播同步參與。特區政府行政長官李家超、中央社會工作部副部長蔡麗新、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室副主任何靖、國務院港澳事務辦公室五局副局長趙旭東、特區政府勞工及福利局局長孫玉菡、民政部社會事務司殘疾人福利處處長焦佳淩、“心連心”主席管浩鳴議員、心連心學院院長譚贛蘭等出席。



組織300港社工內地交流



李家超致辭時表示，香港社福界心連心大行動於去年成立，致力團結社福界，舉辦多項活動為業界培育人才，協助鞏固業界與政府的合作。政府早前更委托“心連心”籌辦“香港萬千社工看祖國”活動，安排香港社工到內地交流，首個交流團已在5月底成功舉辦，參與人數達300人。



李家超表示，對心連心學院有三個“新”期望，包括希望學院成為社福界“新地標”，雲集政府、學術界、社福界的有心人，匯聚智慧和力量，發展與時並進的福利服務；成為培育社福界的“新動力”，為社福人員提供高質高效的培訓，培養更多更專業的社福人才成為業界新動力；成為社福界“新平台”，發揮優勢提升香港社會福利服務高質量發展，同時積極推動香港與內地社會福利事業的合作和交流，為促進兩地民生福祉及推動社福服務持續發展而努力。



李家超表示，特區政府全力凝聚社會力量，建立關愛共融的社區，讓香港市民“老有所養、弱有所扶”。本屆特區政府全面改善和提升安老、扶貧、助弱服務，在社會福利的開支是政府整體政策占比最高的政策範疇，在這個財政年度達到1270億港元。在扶助弱勢社群方面，特區政府採取精準扶貧策略，把資源投放在最有需要幫助的人士身上。隨著香港與內地人民交流越來越頻繁，很多香港長者會選擇在內地安老。為了便利長者跨境安老，特區政府已擴大“廣東院舍照顧服務計劃”。

