孫東：香港可助內地機器人企業出海

中評社北京8月23日電／據大公報報導，2024世界機器人大會近日在京舉辦，來自全球的企業、社會組織、科研機構在會上達成廣泛合作。內地機器人企業優必選與香港大學現場簽署協議，共促香港與內地人工智能教育發展及人才培養。香港創新科技及工業局局長孫東昨日參加大會主題論壇時也表示，香港還可發揮自身優勢，幫助國際機器人企業以香港為踏板進入內地，並助力內地機器人企業以香港為跳板出海。



優必選與港大合作培養AI人才



記者瞭解到，內地機器人企業優必選教育與香港大學教育學院教育應用資訊科技發展研究中心（港大CITE中心）在大會期間簽訂合作協議，共同促進香港及內地人工智能教育發展及人才培養。港大CITE中心支持於香港大學內建立“優必選人工智能教育培訓基地”，促進香港與內地院校、教育機構、相關企業開展多種形式的合作。據悉，雙方計劃共同開展人工智能STEAM教育項目，將面向香港、內地教師、師範生、相關從業人員，開展培訓及認證，共育科創教育人才，並共同開展面向香港、內地及全球學生的人工智能及科創游學活動。



優必選方面還透露，為探索人工智能應用與未來教育的關係，探討人工智能產品在教育變革中的作用，公司計劃研發並提供創新型AI教育產品，並由港大CITE中心對產品設計、教學效果及用戶體驗進行實際評估、研究及分析。研究成果將為未來智能教育產品的開發及應用提供理論指導與實踐經驗。



“香港特區政府把機器人行業看作戰略新興行業之一，進行了大量資源傾斜，現在的香港有更多企業在商業環境中應用機器人，包括烹飪、清潔、物流和遞送等。”孫東在會上透露，香港特區政府正致力於加強機器人整體生態系統建設，包括上游的研發、中游的技術轉移和下游的落地。“今年，香港成立了新型工業化發展辦公室，希望能夠加速機器人產業的發展。我相信香港通過背靠祖國、聯通世界的優勢，未來可以匯聚更多國際人才，幫助國際企業以香港為踏板進入內地，也幫助內地企業通過香港平台來踏足海外。”