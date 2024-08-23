自動駕駛小巴配備多類傳感器　精準偵測障礙

中評社北京8月23日電／據大公報報導，參與實地試行的是兩架載客量分別為12座位及8座位的自動駕駛穿梭小巴，其中8座位小巴配備一個輪椅位，方便輪椅使用者。車身採用低地台設計，除了方便長者及輪椅使用者外，兒童上落更加安全。



時速限制30公裡



每部自動駕駛小巴均載有不同類別的傳感器、5G接收器及人工智慧技術，如目標感知、車輪動態控制等，亦配備流動車聯網（CV2X）功能，結合攝影機、光學雷達、GPS定位系統等，有助提升小巴的定位精準度。另外，自動駕駛小巴亦可以偵測周圍的車輛、行人、駕車人士和其他障礙物，並及時作出反應，避免碰撞。



實測期間，兩部自動駕駛小巴將於錦綉花園內七個車站點，供居民上落，行駛路線涵蓋3至9號巴士站的環回路路段，路線全長約為2.5公裡，服務時間為周一至周五上午9點到傍晚6點。首兩周每小時一班車，之後會因應乘客反應作出調整，或增至每半小時一班，服務對象目前僅限屋苑居民，居民須用已領取屋苑邨巴票價優惠的八達通作登記，以獲發乘車二維碼。



張梓昌指出，錦綉花園內的場景，與香港普通路面相似，能有效模擬無人駕駛在香港的使用情況。他又提到，自動駕駛小巴時速限制為30公裡／小時，是因為道路和牌照的限制，並非其本身硬體限制。