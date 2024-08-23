議員：以制度優勢為中國式現代化貢獻力量

中評社北京8月23日電／據大公報報導，多位立法會議員強調，中央堅定不移貫徹“一國兩制”，是香港在回歸祖國後保持長期繁榮穩定的最堅強後盾，我們一定要堅持和維護好“一國兩制”，繼續發揮獨一無二的制度優勢，積極融入國家發展大局，在中國式現代化建設中更好發揮香港所長，貢獻國家所需。



民建聯立法會議員梁熙說，今天中國朝氣勃勃，朝向中華民族偉大復興的道路昂首挺胸，背後離不開鄧小平當年果斷推動改革的鋼鐵決心，以及高瞻遠矚的偉大視野，讓中國今天的發展有了一個十分堅實的基礎。除了改革開放外，鄧小平為解決香港前途問題，破天荒提出了“一國兩制”概念，以一個前人想不到的方式，圓滿地解決相關問題，亦為和平實現兩岸統一建立了基礎。香港必須積極發揮“一國兩制”制度優勢，扮演好“超級聯絡人”和“超級增值人”的角色，協助國家加強對“一帶一路”市場的建設工作，為國家現代化發展貢獻香港力量。



選委會界別立法會議員尚海龍表示，沒有鄧小平提出的“一國兩制”，就不可能有國家順利對香港恢復行使主權、洗刷百年屈辱的歷史性時刻。鄧公的遠見卓識，令香港繼續實行資本主義制度、普通法等，在回歸後保持繁榮穩定，而愛國者才能治港原則的精確判斷，在回歸27年以來得到了精確檢驗。香港一定要堅持和維護好“一國兩制”，堅持愛國者治港的基本原則，築牢“一國”底線，才能享有更大的“兩制”之利！



工聯會立法會議員郭偉強指出，鄧小平作為“中國特色社會主義改革開放和現代化建設的總設計師”，幫助中國釐清“什麼是社會主義、怎樣建設社會主義”，是開啟中國式現代化的關鍵人物。目前，中國改革已經進入了“攻堅期和深水區”，2012年12月，習近平在廣東考察時，首次使用“深水區”一詞標注中國改革開放所處的歷史方位，全面深化改革的序幕亦自此拉開。