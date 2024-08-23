港政界懷緬鄧小平　全面貫徹“一國兩制”

中評社北京8月23日電／據大公報報導，中共中央22日上午在北京人民大會堂舉行座談會，紀念鄧小平同志誕辰120周年。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平發表重要講話，深情回顧了鄧小平光輝、戰鬥、偉大的一生，高度評價鄧小平帶領黨和人民成功開創了中國改革開放和社會主義現代化建設新時期、開創中國特色社會主義、創立鄧小平理論的偉大歷史功勳，強調要繼續深入學習運用鄧小平理論，學習鄧小平的崇高革命風範，把他開創的中國特色社會主義事業繼續推向前進。



香港政界人士亦紛紛表達對鄧小平的敬意，認為鄧小平被譽為是中國社會主義改革開放和現代化建設的總設計師，改革開放為我國奠定發展基礎，香港應學習鄧小平精神，總結經驗，並且大膽推動改革，讓香港轉型發展，在中國式現代化進程中貢獻獨特力量。＼大公報記者 龔學鳴



港區全國人大代表、工聯會會長吳秋北表示，鄧小平被譽為是中國社會主義改革開放和現代化建設的總設計師。改革開放為我國發展奠定了重大基礎。“走自己的道路，建設有中國特色的社會主義”，這一偉大號召，家傳戶曉，成功帶領了我國走出了新道路、新局面，成功開創了中國特色社會主義。



吳秋北指出，在鄧小平誕辰120周年，我們既要緬懷他，更要學習他的精神。鄧小平在1985年便說：“改革是中國的第二次革命。這是一件很重要的必須做的事，儘管是有風險的事。”今時今日，世界格局深刻調整，香港更要把准方向，主動變革。變革固然有風險，但一成不變、墨守成規，則是不進則退，必然衰敗。我們應學習鄧小平的精神，細心總結經驗，大膽推動改革，讓香港得以轉型發展，讓香港的“一國兩制”實踐取得更進一步的成功！



三中全會為香港指明方向



全國政協提案委員會副主任、工聯會理事長黃國指出，香港在回歸祖國懷抱後一直保持繁榮穩定。我們全力支持習近平主席所提出的繼續全面且準確、堅定不移貫徹“一國兩制”、“港人治港”、高度自治的方針，發揮香港獨特優勢和角色，進一步融入國家發展大局、實現更好發展；在為國家完全統一道路發展中貢獻應有的力量和作用。他指出，中共二十屆三中全會的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，明確提出穩步擴大制度型開放，為國家繪制了改革發展的宏偉藍圖。我們將與香港各界攜手抓住機遇，發揮“一國兩制”的獨特優勢，承擔“超級聯繫人”和“超級增值人”角色，發揮“走出去”和“引進來”的重要作用，在中國式現代化進程中貢獻獨特力量。

