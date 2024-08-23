我國建成世界最大工傷保障體系

中評社北京8月23日電／據人民日報報導，《工傷保險條例》2004年施行，適應我國經濟發展需要的新型工傷保險制度基本形成。20年來，全國工傷保險參保人數從4500多萬人增至約3億人。2022年7月，我國新就業形態就業人員職業傷害保障試點正式啟動，這一改革充分借鑒工傷保險制度的理念做法，大膽創新制度模式、運行機制。



今年是《工傷保險條例》實施20周年、新就業形態就業人員職業傷害保障試點2周年，我國在工傷和職業傷害保障領域取得哪些進展？群眾切身感受如何？記者對人力資源社會保障部門以及多地企業、員工進行了採訪。



工傷保險參保人數約3億人



“半年前，我在送快遞時發生交通事故，多處受傷。”申通快遞浙江省義烏市上溪片區快遞員劉志敏說。後續住院、治療等累計花費約4萬元。出院後，劉志敏來到當地便民服務中心工傷專窗，進行工傷認定、喪失勞動能力鑒定等工傷保險申報，一個多月後，近3萬元的工傷保險賠償到賬。



2021年，浙江省人力資源社會保障廳等部門印發《關於進一步推動基層快遞網點參加工傷保險工作的通知》，明確基層快遞網點參加工傷保險的參保範圍、繳費基數和費率、待遇享受等內容。浙江省人力資源社會保障廳工傷保險處有關負責人表示，截至2023年底，全省基層快遞網點已有13.95萬名快遞員參加社保（含工傷保險），5.36萬名不完全符合確立勞動關係情形的從業人員也參加了單險種工傷保險，參保覆蓋面達99.2%。



“擴大覆蓋面，是工傷保險增進民生福祉、實現高質量發展的重要體現。”人力資源社會保障部工傷保險司有關負責人介紹，近年來，工傷保險持續推進法定覆蓋人群應保盡保，我國建成了世界上最大的工傷保障體系。



參保人數大幅增加。人力資源社會保障部先後實施2期農民工“平安計劃”和3期“同舟計劃”專項行動，推動基層快遞網點優先參保。全國工傷保險參保人數從2003年底的4575萬人逐年增長，目前已達約3億人。



制度覆蓋持續完善。按照《工傷保險條例》，工傷保險制度法定覆蓋範圍包括各類企業、事業單位、社會團體、民辦非企業單位、有雇工的個體工商戶等8類用人單位。2021年，《公務員工傷保險管理辦法》印發實施，將公務員群體納入工傷保險制度保障。至此，工傷保險基本實現了將有穩定勞動（人事）關係的職業人群全部納入制度保障的目標。



服務水平全面提高。人力資源社會保障部門推動工傷保險省級統籌工作，工傷保險基金使用效率和抗風險能力進一步增強。此外，還建立工傷保險待遇調整和確定機制，更好維護工傷職工合法權益。今年4月，工傷保險跨省異地就醫直接結算試點工作啟動，更好解決“就醫墊資高、報銷往返跑”等問題。

