大運河山東段沿線城市擦亮運河文化名片

中評社北京8月23日電／據光明日報報導，山東棗莊台兒莊古運河河道岸邊，一塊刻有“京杭大運河——中河台兒莊段”的石碑吸引不少遊客駐足拍照，石碑南側是建於明朝末年的鬱家碼頭。



在台兒莊，京杭大運河沿岸的明清碼頭存有13處。如今，人們還能看到這些古碼頭、古駁岸，得益於當地對大運河文化遺產的保護。



大運河山東段地處大運河中樞區段，全長643公里，沿線有德州、聊城、濟寧、泰安、棗莊等5市，是中華文明的重要發祥地、儒家文化的發源地，歷史悠久，遺產豐富。



運河流淌，貫通古今；文脈傳承，弦歌不輟。大運河不僅是一條長流不息的河流，也是一條綿延不斷的中華文明展示長廊。



1.水脈，承載文脈



初秋時節，走進位於濟寧任城區古槐街道的河道總督署展示館，歷史的厚重感撲面而來，讓人仿佛穿越回到千年前的大運河畔。



“在這裡，我近距離感受到當時的運河盛景和運河文化的魅力。”濟寧市民李超參觀後表示。



230公里的濟寧段大運河，屬於京杭大運河的中段。河道總督署曾是運河的最高行政管理機構，濟寧被稱為“運河之都”的一個重要原因是河道總督署設在這裡。濟寧運河文化研究會會長杜慶生說，河道總督署見證了運河的輝煌與變遷，河道總督署展示館全面展示了元明清三代國家河道管理最高機構的歷史，立體呈現了大運河的文化風貌。

