大批設備更新和消費品以舊換新政策紅利釋放

中評社北京8月23日電／據新華社報導，今年3月，我國出台了推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案。記者22日從國家稅務總局獲悉，最新增值稅發票數據顯示，4月至7月，全國企業設備更新穩步推進、消費品以舊換新政策效果顯現，政策紅利逐步釋放。



圍繞推進新型工業化，我國加快落實重點行業設備更新改造。增值稅發票數據顯示，4月至7月，全國企業採購機械設備類金額同比增長6.4%。工業企業設備更新增速提升，4月至7月，工業企業採購機械設備類金額同比增長5.3%，較3月份提高6.4個百分點。其中，製造業採購機械設備類金額同比增長5.8%，較3月份提高6.8個百分點。



信息、科技行業設備更新投入力度加大。數據顯示，4月至7月，信息傳輸軟件和信息技術服務業、科學研究和技術服務業採購機械設備類金額同比分別增長17.5%和20.4%，增速較3月份分別提高15.8個和11個百分點，反映新質生產力領域投入力度加大。



“此次大規模設備更新為推動企業技術變革和產業升級創造了條件。今年我們已安排3.8億元資金，用於購置新的智能化、綠色化高端設備。”中國一重集團有限公司戰略規劃與投資部總經理李志傑表示，企業智能化改造後，整體產能提升10%。



此外，交通、教育、文體娛樂行業設備更新進度較前期加快。7月份，交通、教育、文體娛樂行業採購機械設備類金額同比分別增長14.8%、5.1%和12.3%，設備更新速度較前期明顯提速。



消費品以舊換新行動，重點圍繞汽車以舊換新、家電產品以舊換新和家裝消費品換新展開。



機動車銷售統一發票數據顯示，新能源汽車銷售增長明顯，二手車銷量提速。4月至7月，新能源汽車銷量同比增長34.8%，較3月份提高7.3個百分點。其中，7月份新能源車銷量同比增長38.5%，成為穩定汽車消費的重要力量。



此外，二手車銷售統一發票數據顯示，4月24日《汽車以舊換新補貼實施細則》發布後，二手汽車銷量增長明顯，5月至7月，二手汽車銷量同比增長7.2%，增速較前期明顯提升。

