山西晉城：太行山鄉村蝶變

中評社北京8月23日電／據光明日報報導，距今200萬年的古人類活動遺址和描紅岩畫，近萬畝的次生原始森林，被譽為“地質博物館”的斷裂式地質地貌……在山西省晉城市陵川縣附城鎮丈河村，歲月如一幅畫卷緩緩展現在眼前，訴說著這片土地的滄桑與壯美。丈河村森林覆蓋率高達81.7%，是旅遊勝地。“利用這一資源優勢，我們以太行山水和傳統村落為基石，努力打造康養村落。”村黨支部書記、村委會主任石愛國介紹，如今穹頂集市、特色民宿等為遊客帶來多樣的康養體驗。



近年來，晉城市充分挖掘資源禀賦、歷史文化、自然生態、民俗特產等優勢，因“村”制宜，大力發展文旅康養、觀光農業、特色文創、農村電商、庭院經濟，持續推進7個涉農專業鎮建設，讓更多老百姓在家門口有了“金飯碗”。



走進高平市蘇莊村，明清古院中，中國傳統婚俗展演精彩上演，吸引遊客紛紛駐足。蘇莊村以傳統“喜文化”為發展根基。“這些特色婚俗表演，充滿傳統文化韵味。”遊客李燕由衷贊嘆。



7月23日至8月1日，晉城市第二屆“村BA”籃球冠軍賽火熱展開。“‘村BA’不僅是一項鄉村籃球賽事，還是鄉土文化的一種獨特詮釋。”晉城市農業農村局黨組成員、副局長段君毅介紹，開幕式當天的農副產品展銷會上，連翹茶、山楂酒等地域特色產品為賽事增添了濃鬱的鄉土氣息。



一張張文化名片，彰顯著晉城鄉村發展的新氣象。“文旅康養等產業的發展，讓村民精神勁更足，腰包也更‘鼓’了。”晉城市農業農村局黨組書記、局長趙光義表示。