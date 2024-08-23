江西青原：“東井岡”紅歌嘹亮

中評社北京8月23日電／據光明日報報導，“情郎哥，情郎哥，在外當兵歪歪子喲；莫想家呀，我的幹哥，革命工作最要緊……”夜幕降臨，在江西省吉安市青原區東固佘族鄉新時代文明實踐中心廣場，東固紅歌會的隊員們正在用客家話排練原創曲目《十勸郎》。



東固革命根據地是土地革命戰爭時期最早創建的根據地之一，東固佘族鄉曾被陳毅元帥譽為“東井岡”。“懷著保護東固紅色歌曲的初心，大夥兒聚在一起成立紅歌會，一起唱紅歌。”東固紅歌會會長曾廣東介紹。



於是，13位來自東固圩鎮的居民，組建了東固紅歌會。白天大夥各自忙工作，晚上由曾廣東帶領著排練歌曲。



“大部分成員沒有學過聲樂，全憑對音樂的熱愛和對傳承東固紅歌的堅守，從音樂符號學起。”回想過去，東固紅歌會成員夏淑英說。



戰爭時期的紅色歌曲主要依靠口口相傳。為更好地傳承紅色歌曲，東固紅歌會成員不停地尋訪紅色歌曲的“蛛絲馬跡”。“鞋子都不知道跑爛了多少雙，但我們真心熱愛，樂在其中。”東固紅歌會成員楊建平說。



這些年，東固紅歌會收集創作《東固會師歌》《哥哥去當兵》等東固本土紅歌300多首，並根據東固佘族鄉獨具特色的紅色文化、客家文化等文化資源，編排小品、戲曲、情景劇、快板等演藝節目100多個，累計演出500多場。“遊客和村民都非常喜歡我們的節目。他們的喜愛是我們堅持的動力。”曾廣東說。



涼風習習，東固佘族鄉新時代文明實踐中心廣場上，村民三五成群，觀看東固紅歌會排練節目。“聽得懂，而且聽得過癮，他們真不錯嘞。”72歲的藍方老人竪起大拇指。