冰雪熱後的“爾濱”，為啥暑期又“火”了？

中評社北京8月23日電／據光明日報報導，暑假還沒結束，游人卻穿著羽絨服，在哈爾濱冰雪大世界夢幻冰雪館裡游玩。



伴著微涼的晚風，喝點啤酒，擼點小串，7月中國·哈爾濱國際啤酒節園區內的夢想大舞台“萬人蹦迪”，也是這個暑期哈爾濱消夏避暑的又一“燃嗨一景”。



哈爾濱素有“冰城”之稱，去年冬天因豐富的冰雪資源和冰雪旅遊走紅。今年暑期，南方部分城市進入高溫模式，素來以涼爽著稱的哈爾濱，又吸引了大批海內外遊客前來消夏避暑。



“我們‘在線’‘聽勸’‘秒回’，完善‘寵客’措施，以暖心服務彰顯‘爾濱’溫度。”哈爾濱市文化廣電和旅遊局局長王洪新介紹，哈爾濱立足全域全季，深挖人文薈萃、清涼氣候、歐陸風情、綠色生態等資源禀賦，大力發展沿江游、濕地游、森林游、紅色游、研學游，深入開展夏季避暑旅遊“百日行動”。



這個暑期，哈爾濱各景區不斷推出“寵客”新樣式。極地公園推出“白鯨許願節”活動，送出門票、代金券、文創產品、餐飲套餐等“鯨喜”福利。“我們推出了一系列惠民活動，例如室外動物園免費開放，遊客來到哈爾濱極地公園就能免費看到北極狼等珍稀極地動物。”極地公園品宣部經理張繼偉說。



哈爾濱的“友好型市格”依舊持續。“我們推出了百餘種‘小份菜’，並不斷更新菜品。”趙記家門口餐廳總經理劉思雨介紹，“小份菜”為遊客提供了更靈活的點餐選擇，滿足遊客“嘗鮮”的同時也減少了浪費。