我國繼續加大查辦騙取出口退稅相關犯罪力度

中評社北京8月23日電／據新華社報導，記者8月23日從最高人民檢察院獲悉，最高檢、公安部近日聯合發布了一批依法懲治騙取出口退稅犯罪典型案例。



兩部門介紹，近年來，不法分子以假報出口等欺騙手段，騙取出口退稅，嚴重危害國家稅收征管秩序，不僅破壞外貿出口秩序，而且造成大量國家稅款損失，嚴重破壞市場化、法治化、國際化營商環境。為規範稅收秩序、營造良好貿易營商環境，最高檢、公安部會同有關部門部署開展打擊虛開騙稅專項行動，依法從嚴打擊騙取出口退稅犯罪，查辦了一批騙取出口退稅犯罪案件，懲處了一批騙取出口退稅犯罪分子，形成了有力震懾效應。最高檢、公安部還與有關部門建立了常態化打擊虛開騙稅違法犯罪工作機制，形成執法司法工作合力，提高了打擊質效。此次發布的典型案例即是前一階段打擊成效的具體體現。



這批典型案例包括S公司等企業、何某斌等人騙取出口退稅，陳某江等人虛開增值稅專用發票案；黃某鵬等人騙取出口退稅，非法經營，偽造、買賣國家機關證件、印章案；盧某鋒、林某等7人騙取出口退稅，賀某虛開增值稅專用發票案；胡某糧等7人騙取出口退稅案。典型案例體現出對騙取出口退稅犯罪從嚴打擊、全鏈條打擊。



據悉，最高檢、公安部將會同有關部門繼續加大查辦騙取出口退稅犯罪及相關犯罪力度，始終保持對騙取出口退稅犯罪的依法嚴懲態勢，維護國家稅收和對外貿易正常秩序，助力營造公平、和諧、有序、可預期的營商環境。