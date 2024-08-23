電影《解密》：愛國主義教育也能潤物無聲

中評社北京8月23日電／據光明網報導，由陳思誠編劇並執導，劉昊然、約翰·庫薩克、陳道明、吳彥祖、俞飛鴻等共同主演的電影《解密》，自上映以來便受到廣泛關注。影片根據茅盾文學獎獲得者麥家同名小說改編，將鏡頭聚焦於隱蔽戰線上的無名英雄，通過他們的家國情懷，展現出大時代背景下平凡英雄的不平凡。



曾經導演過《北京愛情故事》《唐人街探案》系列，監制《誤殺》系列、《消失的她》等影片的陳思誠，在這部電影中勇敢突破以往在大眾心中留下的固有印象，走出自己擅長的類型片這一舒適區，展開了全新探索。電影講述了上世紀四十年代，世界局勢風起雲湧，及時準確破譯敵方的通訊密碼至關重要。劇中主人翁容金珍自幼便展現出驚人的數學天賦，面對國家召喚，他毅然投身於解密事業，在頭腦與智慧的交鋒中，用自己的本領捍衛祖國和人民的安全。



影片將家國敘事融入其中，但又跳脫了傳統主旋律電影的創作表達。在藝術表現形式上，以令人耳目一新的視聽表達、精益求精的技術製作，將一部具有國際化敘事方式和視聽語言的視效大片呈現於屏幕之上；在內容表達上，導演通過建構天馬行空的想象空間，將抽象而深奧的數學和密碼學變得生動有趣，更為真切動人的家國情懷染上了濃厚的浪漫主義色彩。讓觀眾產生震撼、感動與共鳴的同時，也在青年觀眾群體中掀起了一股“數學熱”。



數學作為一門重要的基礎性學科，不僅是一種愛好、一種工具，更是改變國家命運、維護世界和平的重要載體。在電影《解密》全國路演的一些城市中，很多學生觀眾看完後紛紛表示，電影給他們提供了一個全新的視角來理解數學，他們不僅發現了蘊藏其中的趣味和魅力，更建立起投身數學研究的理想。



電影《解密》在青年觀眾群體中受到的廣泛好評，為愛國主義提供了一種更加藝術化和具象化的表達，讓我們看到藝術創作中的愛國主義教育與科學啟迪無需“高舉高打”，也能做到“潤物無聲”和“擲地有聲”。