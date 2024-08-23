如何理解完善義務教育優質均衡推進機制

中評社北京8月23日電／據新華社報導，《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》提出：“完善義務教育優質均衡推進機制”。這一部署對於進一步促進教育公平、建設高質量教育體系、提升人力資源開發水平和國家競爭力具有重要意義。可以從以下3個方面加深理解。



第一，完善義務教育優質均衡推進機制，是促進教育發展成果更多更公平惠及全體人民的必然要求。義務教育是國家統一實施的所有適齡兒童、少年必須接受的教育，是國家必須予以保障的公益性事業。黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央高度重視義務教育，立足確保黨的事業後繼有人、夯實人才培養基礎、辦好人民滿意的教育，全面謀劃義務教育工作，促進義務教育均衡發展，推動我國義務教育取得新的歷史性成就，建成世界最大規模的義務教育體系，義務教育普及程度達到世界高收入國家平均水平，全國2895個縣級行政單位全部實現縣域義務教育基本均衡發展，成為一個新的里程碑。2023年，全國小學淨入學率保持在99.9%以上，義務教育鞏固率達到95.7%，進城務工人員隨遷子女在公辦學校就讀和享受政府購買學位服務的比例超過95%。隨著經濟社會發展，教育內外部形勢發生了深刻變化。從人民群眾的訴求看，在“有學上”的問題得到解決後，對“上好學”的願望更加強烈，對教育公平和質量有了更高期待。習近平總書記在黨的二十大報告中明確提出，加快義務教育優質均衡發展和城鄉一體化。衹有完善義務教育優質均衡推進機制，加快義務教育優質均衡發展，才能讓學生不分城鄉、不分地域都能享有優質教育機會，更好地促進教育公平、辦好人民滿意的教育。



第二，完善義務教育優質均衡推進機制，是全面提升人力資源開發水平、強化現代化建設人才支撐的重要舉措。黨的二十大對教育、科技、人才進行統籌安排、一體部署，提出到2035年建成教育強國，比全面建成社會主義現代化強國提前了15年，凸顯了教育強國建設的戰略先導和支撐引領作用。黨的十八大以來，我國各級各類教育加速發展，人力資源開發水平持續提升，2023年新增勞動力平均受教育年限超過14年，為經濟社會發展提供了有力的人力資源支撐。從經濟社會發展的階段看，我國正處於人口紅利加速向人才紅利邁進的關鍵時期，必須進一步提高國民受教育程度，全面提升人力資源開發水平，不斷促進人的全面發展，厚植高素質人才培養的基礎。九年義務教育是人生連續受教育時間最長的階段，是打牢人生基礎的關鍵階段，既夯實學生的知識基礎，又培養其探索性、創新性思維品質。今天的義務教育質量，決定了明天的勞動人口素質，決定了國家的創新能力水平。完善義務教育優質均衡推進機制，有利於健全德智體美勞全面培養的教育體系，有效提高人口整體素質，更好滿足現代化建設對人才數量、質量、結構的全方位需求。

