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王小洪同巴西司法與公共安全部長通話
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2024-08-23 15:51:54
中評社北京8月23日電／據新華網報導，國務委員、公安部部長王小洪22日同巴西司法與公共安全部長萊萬多夫斯基通話。
王小洪表示，在中巴兩國元首戰略引領下，中巴關係始終保持健康穩定發展。今年恰逢中巴建交50周年，中方願與巴方一道，積極落實兩國元首重要共識，深化打擊跨國犯罪、執法能力建設等領域務實合作，強化在多邊機制框架下溝通合作，加強執法人員交往，為推動構建中巴命運共同體貢獻更大力量。
萊萬多夫斯基表示，願推動兩國執法安全合作取得更多務實成果。
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