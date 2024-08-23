今日中共中央政治局召開會議

中評社北京8月23日電／據新華社報導，中共中央政治局8月23日召開會議，審議《進一步推動西部大開發形成新格局的若干政策措施》。中共中央總書記習近平主持會議。



會議指出，西部大開發是黨中央作出的重大戰略決策，要深刻領會黨中央戰略意圖，準確把握西部大開發在推進中國式現代化中的定位和使命，保持戰略定力，一以貫之抓好貫徹落實，聚焦大保護、大開放、高質量發展，加快構建新發展格局，提升區域整體實力和可持續發展能力。



會議強調，要全面深化改革，進一步解放和發展社會生產力、激發和增強社會活力，走出一條符合地區實際的中國式現代化路子。要立足功能定位和產業基礎，做強做大特色優勢產業，著力提升科技創新能力，推動傳統產業轉型升級。要堅持高水平保護，深入推進美麗西部建設，統籌推進山水林田湖草沙一體化保護和系統治理，深入開展環境污染防治，推進綠色低碳發展。要持續提升發展內生動力，提升開放型經濟水平。要加強重點領域安全保障能力建設，強化能源資源保障，推進清潔能源基地建設。要因地制宜推進新型城鎮化建設，扎實推進鄉村全面振興，鞏固拓展脫貧攻堅成果，確保農村人口不發生規模性返貧致貧。要堅持鑄牢中華民族共同體意識，切實維護民族團結和邊疆穩定。中央區域協調發展領導小組要加強統籌協調，細化任務，推進落實；有關部門要研究提出有針對性的政策舉措，務求實效；西部地區各級黨委和政府要切實扛起主體責任，奮發圖強，形成工作合力。要步步為營、久久為功，扎實落實各項部署任務，奮力譜寫西部大開發新篇章。



會議還研究了其他事項。