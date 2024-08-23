李強同白俄羅斯總理戈洛夫琴科會談

中評社北京8月23日電／據新華社報導，當地時間8月22日下午，國務院總理李強在明斯克同白俄羅斯總理戈洛夫琴科舉行會談。



李強表示，中白傳統友誼源遠流長。在習近平主席和盧卡申科總統的戰略引領下，中白全天候全面戰略夥伴關係深入發展，兩國政治互信持續鞏固，互利合作日益深化。中方願同白方一道，全面落實好兩國元首重要共識，堅定支持彼此維護核心利益，始終不渝做彼此的真朋友和好夥伴，保持雙邊關係在高水平上健康穩定發展，推動各領域合作不斷深化，更好促進各自現代化建設。



李強指出，中方願同白方充分發揮兩國政府間合作委員會作用，加強發展戰略對接，高質量共建“一帶一路”，進一步發掘貿易投資、數字經濟、綠色發展等領域合作潛力，拓展教育、文化、旅遊等人文交流。中方願同白方加強在聯合國、上合組織等多邊機制的溝通協作，積極落實三大全球倡議，推動踐行真正的多邊主義，攜手構建人類命運共同體。



戈洛夫琴科表示，在兩國元首戰略引領下，近年來白中關係取得顯著進展。白俄羅斯願做中國的好朋友、好夥伴，堅定恪守一個中國原則，堅定支持中方在涉港、涉疆、涉藏等問題上的立場。中方多年來提供的支持和幫助有力促進了白經濟社會發展，白方願同中方落實好兩國元首達成的重要共識，密切各層級往來，在共建“一帶一路”框架下拓展貿易、工業、科技、農業等領域務實合作，加強地方和人文交流，密切國際和多邊事務協作，不斷豐富白中全天候全面戰略夥伴關係內涵。