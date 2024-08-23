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我國成功發射中星4A衛星
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2024-08-23 16:10:29
中評社北京8月23日電／據新華社報導，8月22日20時25分，我國在文昌航天發射場使用長征七號改運載火箭，成功將中星4A衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。
中星4A衛星可為用戶提供話音、數據、廣播電視傳輸業務。
這次任務是長征系列運載火箭的第532次飛行。
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