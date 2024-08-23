中國警方成功從泰引渡一特大經濟犯罪嫌疑人

中評社北京8月23日電／據中國網報導，據公安部網站消息，8月20日晚，在國內有關部門、我駐泰國使館和泰國執法部門的大力協助下，公安部“獵狐行動”工作組將涉嫌組織、領導傳銷活動罪的特大經濟犯罪嫌疑人張某某從泰國成功引渡回國。此案系1999年中泰引渡條約生效後，中國從泰國引渡的首名經濟犯罪嫌疑人。



據瞭解，自2012年以來，以犯罪嫌疑人張某某為首的MBI集團通過發行虛擬數字貨幣的方式，要求參加者繳納700元至24.5萬元人民幣不等的費用獲得平台會員資格，以高額返利為誘餌，以發展會員數量、投入資金數量作為計酬方式或者返利依據，實施網絡傳銷違法犯罪活動。該集團共發展會員一千餘萬人次，涉案資金超一千億元人民幣。



2020年11月，重慶市公安局依法對張某某立案偵查；2021年3月，國際刑警組織中國國家中心局對其發布紅色通報。2022年7月21日，泰國警方抓獲張某某。隨後，中方依據雙邊引渡條約向泰方提出引渡請求。今年5月21日，泰國上訴法院終審裁決將張某某引渡中國，8月14日，泰國政府作出行政決定，支持法院上述終審裁決。



公安部“獵狐行動”辦公室有關負責人表示，張某某的成功引渡，顯示了中國政府維護公民權益、捍衛法律尊嚴的堅定決心和意志，是中泰執法司法合作的重大成果，對鞏固深化中泰兩國執法司法合作具有里程碑式的意義，也將對今後中國和其他國家引渡合作起到積極示範作用。