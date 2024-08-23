中國政府和白俄羅斯政府聯合公報

中評社北京8月23日電／中中華人民共和國政府和白俄羅斯共和國政府聯合公報



2024年8月22日至23日，應白俄羅斯共和國總理羅曼·亞歷山德羅維奇·戈洛夫琴科邀請，中華人民共和國國務院總理李強對白俄羅斯共和國進行正式訪問。



訪問期間，李強總理分別同盧卡申科總統、戈洛夫琴科總理舉行會見、會談。雙方在誠摯友好氣氛中就雙邊關係、各領域合作及共同關心的國際和地區問題深入交換意見，達成廣泛共識。



一、雙方高度評價中白全天候全面戰略伙伴關係及兩國各領域合作成果，一致認為在兩國元首戰略引領下，中白關係高水平運行，務實合作穩步推進，國際協作富有成效。雙方重申，將以兩國元首共識為根本遵循，密切高層交往，擴大互利合作，實現共同發展與繁榮。



雙方決定，到2030年，兩國政府的中期核心任務是分享借鑒中國現代化建設的經驗和成果，協作發展新質生產力。白方在中方支持下推進科技創新，拓展新的工業領域並推進現有產業現代化，遵循生態優先和綠色發展理念，適應世界生產關係新趨勢。



二、雙方將繼續在涉及彼此核心利益問題上相互支持，堅決反對外部勢力以任何借口干涉別國內政，堅決反對在民主和人權問題上搞雙重標準。



白方重申堅定奉行一個中國原則，承認世界上衹有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，堅決反對任何形式的“台灣獨立”，堅定支持中國政府實現國家統一。白方支持中方在涉疆、涉藏等核心利益問題上的立場，支持中方維護國家主權、安全和發展利益的努力。

