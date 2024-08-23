比利時組閣談判陷入僵局

中評社北京8月23日電／比利時新弗拉芒聯盟黨主席巴爾特·德韋弗22日晚緊急拜會中斷休假返回布魯塞爾的國王菲利普，正式提出卸任組閣協調人的請求，菲利普國王隨即予以批准。這意味著比利時組閣談判陷入僵局。



新華社報導，在今年6月9日舉行的比利時聯邦議會選舉中，德韋弗領導的新弗拉芒聯盟黨贏得了24席，保持聯邦議會第一大黨的地位。德韋弗7月10日被菲利普國王任命為組閣協調人，以盡快組建聯邦政府。隨後，德韋弗與其他主要黨派展開磋商。因各黨政策立場分歧嚴重，組閣談判最終在8月22日宣告破裂。



據比利時媒體報導，導致談判破裂的主要原因是德韋弗提出的“社會經濟問題超級清單”未能獲得各方認可，其中爭議較大的是資本利得稅，即對資產增值的徵稅問題。德韋弗預計新政每年可為比利時增加5億歐元的財政收入，但右翼政黨法語自由黨對此堅決反對，認為加稅會抑制投資，削弱比利時的經濟競爭力。



比利時王室22日晚發佈公報說，菲利普國王23日開始將就組建聯邦政府的問題與各主要黨派領導人展開新一輪磋商。



由於各政黨得票分散，再加上比利時南北三個大區（弗拉芒大區、瓦隆大區和布魯塞爾首都大區）與三個語區（弗拉芒語區、法語區和德語區）在經濟、社會及行政管理方面存在差異，比利時聯邦政府組閣通常是一個“困難”的談判過程。2010至2011年間，比利時曾創造541天“無政府”的紀錄。