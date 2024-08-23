河南：優化考核指標　提升派駐監督效能

中評社北京8月23日電／據中央紀委國家監委網站報導，近日，河南省紀委監委印發《2024年派駐機構履職及自身建設情況考核指標體系》（以下簡稱《指標體系》），圍繞派駐機構履職及自身建設情況，科學設定指標、權重和分值，突出實幹實績實效，進一步激發派駐監督活力，提升派駐機構履職能力和監督效能。



《指標體系》在內容設置上，更加聚焦主責主業，嚴格遵循《紀檢監察機關派駐機構工作規則》等規定，對照中央紀委三次全會、省紀委四次全會報告和年初重點工作分工，逐一梳理與派駐機構相關的任務事項，細化考核指標。更加突出工作重點，聚焦正在開展的加強基層紀檢監察監督、提升監督執紀辦案力度和質效、黨紀學習教育等重點工作，引導派駐機構緊盯年度重點工作履職盡責。更加體現行業差異，針對派駐省直單位、省管企業、省管本科高校紀檢監察機構不同工作定位和監督特點，設置差異化的考核項目和指標，增強考核工作的科學性和合理性。更加注重導向作用，淡化過程性指標，壓減程序性分值，增加工作質量指標，漸進式設置各環節分值，切實體現實幹實績實效。同時，設置若干加分項，鼓勵總結創新，督促履職盡責。



《指標體系》按照派駐省直單位、省管企業、省管本科高校紀檢監察機構分別設置，共3個方面50項。第一個方面“開展監督情況”，圍繞強化政治監督、開展專項監督、做實日常監督、落實中央八項規定精神等內容逐一設定考核標準，推進派駐機構不斷提升監督質效。第二個方面“執紀辦案情況”，依據線索處置流程，漸進式設置各環節分值，設置初核成案率等指標，考核標準更加科學規範、有效管用，壓緊壓實辦案責任。第三個方面“自身建設情況”，督促開展學習調研，強化自我教育監督管理，不斷推進派駐機構規範化、法治化、正規化建設。此外，對派駐省直單位紀檢監察組，突出超常規推進反腐敗鬥爭等內容；對省管企業紀委監察專員辦（派駐省管企業紀檢監察組），增加對工程招投標、改制重組、產權變更和交易等方面專項監督；對省管本科高校紀委監察專員辦，增加落實人才強省戰略等情況監督，排查後勤基建、經費管理、招生招聘等領域環節問題線索。此外，所有考核指標均有扣分項，對於年度考核排名較後的單位，要進行約談、通報，有效解決幹好幹壞一個樣、幹與不幹一個樣的問題。