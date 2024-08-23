《黑神話：悟空》打破國產遊戲銷售紀錄

中評社北京8月23日電／首款國產“3A”遊戲《黑神話：悟空》持續引爆市場。有數據顯示，《黑神話：悟空》在國際遊戲平台Steam上已售出超過300萬份，加上Epic遊戲商城、WeGame和Play Station平台，總銷量超過450萬份，總銷售額超過15億元人民幣，大幅打破國產遊戲的銷售紀錄。



新華社報導，“3A”遊戲一般指高成本、高體量、高質量的單機遊戲作品。這一市場主要被日本、美國、法國等國的遊戲公司佔據。工信部信息通信經濟專家委員會委員盤和林認為，《黑神話：悟空》的上線引發多重效應：一方面，玩家熱捧會帶來相關領域的消費熱潮；另一方面，對中國傳統文化的關注度也會得到提升。



8月20日10點，《黑神話：悟空》全球同步上線，僅一個小時，Steam平台的同時在線玩家就高達104.5萬，登頂Steam熱玩榜。截至目前，WeGame平台累計註冊量達3億，平均月活躍用戶達7000萬。



《黑神話：悟空》是一款《西遊記》題材遊戲，由深圳市遊科互動科技有限公司製作。早在2020年8月20日，《黑神話：悟空》就憑藉13分鐘的實機演示視頻片段引發熱議，此番上線也引發了國內外廣泛關注。



受該遊戲上線消息影響，近期A股遊戲板塊表現較好。8月19日和20日，A股相關概念股連續上漲。同時，《黑神話：悟空》也帶動了周邊及聯名產品開發。瑞幸咖啡與《黑神話：悟空》的聯名產品于8月19日上線銷售；京東商城銷售的多款《黑神話：悟空》周邊產品迅速售罄……



我國遊戲市場規模巨大，但在代表“硬實力”的“3A”遊戲領域，幾乎沒有國產遊戲。



“中國需要‘3A’遊戲，目前大部分國產‘3A’遊戲的文化內涵還是來自歐美。”盤和林認為，《黑神話：悟空》最成功的地方，是將中國文化融入其中。



業內人士表示，《黑神話：悟空》的成功會帶動國內其他公司參與進來，放手投入，採用中國文化、中國IP進行遊戲製作，同時向全球發行。