駐稅務總局紀檢監察組：做實政治監督

中評社北京8月23日電／據中央紀委國家監委網站報導，“我注意到材料第20頁裡提到，在對信息化項目立項管控中發現，少數司局的項目立項後未經審核，便直接向乙方下達開發任務，導致驗收時存在執行項目與立項不符，這個問題在對項目實施進行全過程監理時是否發現？”



近日，在中央紀委國家監委駐國家稅務總局紀檢監察組學習貫徹習近平總書記關於稅收工作重要論述講座上，第二紀檢監察室主任孫玉圍繞稅收信息化工作中可能存在的廉政風險點，同主講人、稅務總局征管和科技發展司司長練奇峰進行探討。



在當天的講座上，練奇峰從習近平總書記關於網絡強國的重要思想講起，並重點結合稅務部門信息化管控相關情況，同駐稅務總局紀檢監察組全體黨員幹部進行授課交流、答疑解惑。



稅收信息化建設是提高稅務管理效率，增強稅收征管能力，推動稅收征管智能化、安全化和便民化的重要保障。國家稅務總局在推進稅收信息化建設的同時，不斷加大對稅收信息化領域廉政風險的防控力度，年初召開的2024年全國稅務系統全面從嚴治黨工作會議，專門對整治信息化建設領域腐敗問題作出部署。



記者瞭解到，由於稅收信息化建設專業性強、資金密集，廉政風險隱患較大。駐稅務總局紀檢監察組先後查處了征管和科技發展司二級調研員楊輝、原巡視員趙國際等腐敗案件。“我們在督促開展以案促改的同時，要求相關司局主要負責同志參加講座並備課、授課，在面對面交流中推動‘兩個責任’同題共答、同向發力。”駐稅務總局紀檢監察組有關負責同志表示。



“縱向上，以項目管理為主線加強環節管控，在項目管理各環節建立制度機制，推動項目立項、招標採購、開發應用、驗收付款等環節規範管理；橫向上，按信息化管理職能加強統籌管控，完善規劃管控、新技術管控等重點制度機制，深入排查問題風險”……近兩個小時的講授中，練奇峰以項目管理為主線，從立項、採購、開發實施、驗收付款等關鍵環節介紹了稅收信息化管控的具體做法，並結合具體案例，重點分析了相關環節在風險防控中需要關注的突出問題。



孫玉一邊聆聽，一邊在資料上標注出要點。開展政治監督是其所在室的重要職責，在她看來，這離不開對相關司局履職情況的及時跟進瞭解，而稅務系統點多線長面廣，稅務工作政策性強且始終處於動態調整中，這些都對精準有效開展政治監督提出了更高要求。“通過參與系列講座，既有助於我們深入學習領悟黨中央關於經濟工作、稅收工作的決策部署，加深對稅務部門主責主業、重點工作、履職情況的瞭解，也幫助我們不斷提升對稅收治理中制度缺失點、落實空白點、廉政風險點的分析研判能力。”孫玉說。

