紀檢監察機關完善容錯糾錯、澄清正名等機制

中評社北京8月23日電／據中國紀檢監察報報導，“今年以來，全省各級紀檢監察機關、公安機關共篩查涉嫌誣告陷害問題線索162件、辦理案件145起，查處誣告陷害67人，為657名黨員幹部澄清正名。”近日，黑龍江省常態化懲治誣告陷害工作推進會通報了相關工作情況。



二十屆中央紀委三次全會強調，推動“三個區分開來”具體化、規範化，依法依規嚴肅查處誣告陷害行為，促進黨員幹部廉而有為、勤勉敬業，促進全黨既有秩序又有活力。各地紀檢監察機關堅持嚴管厚愛結合、激勵約束並重，認真落實“三個區分開來”，通過查處誣告陷害、澄清正名、容錯糾錯、回訪教育等舉措，為擔當者擔當、為負責者負責、為幹事者撐腰。



把激勵幹部擔當作為擺在更加突出位置，各地紀檢監察機關通過完善容錯糾錯制度辦法、印發容錯糾錯典型案例等方式，讓幹部在廉潔上“管得住手腳”、在事業上“放得開手腳”。



湖北省黃石市紀委監委制定容錯減責免責工作實施細則，從機構設置、申請提出、初審、申請受理、調查核實、研究認定、結果反饋以及結果備案等8個方面，對紀檢監察機關容錯減責免責工作進行明確。同時，結合政治生態分析研判、基層監督、專項治理、案例分析等工作，探索建立包含經濟社會發展和黨的建設、民生改善、應急處突、開拓創新等9個方面45種情形的減責免責清單。



“今年以來，共對15名黨員幹部予以容錯減責免責。”黃石市紀委監委有關負責同志介紹，該市紀委監委圍繞項目建設、應急處突、改革創新等方面，編印容錯減責免責案例匯編，印發全市各部門及縣（市、區）紀委監委學習借鑒、探索實踐。



今年2月，浙江省金華市紀委監委出台實施容錯糾錯工作操作規程，區分是明知故犯還是無心之過、是肆意違規還是改革失誤、是蓄意謀私還是因公差錯，進行區別處理。



嚴肅查處誣告陷害行為，為受到不實反映的黨員幹部及時澄清正名，旗幟鮮明為敢於擔當、踏實做事、不謀私利的幹部撐腰鼓勁。

