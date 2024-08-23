內蒙古鄂爾多斯烏審旗破解考核“一刀切”

中評社北京8月23日電／據人民日報報導，“我們村附近有幾個大廠礦，所以商店、飯店特別多，以前每次碰到食品安全檢查和安全隱患排查，鎮裡便給村裡下考核指標、派任務。我們也不懂這些專業監管業務，只能去看看、轉一圈。”說起過去的考核標準，內蒙古自治區鄂爾多斯市烏審旗圖克鎮呼吉爾特村黨支部書記張拴成說。



“過去旗裡給鎮裡下任務往往存在簡單的‘一刀切’做法，不管嘎查村有沒有、會不會。”烏審旗嘎魯圖鎮黨委委員仁慶斯林拿出之前的績效考核文件，指著其中幾項說，“比如排查監管轄區食品藥品安全、推廣下載各類手機應用等，雖然不在嘎查村職責範圍內，但納入了考核，牽扯了村幹部不少精力。”



為破解鄉村全面振興中存在的簡單“一刀切”做法，從今年開始，烏審旗嚴格把控指標體系准入門檻，通過調研走訪、座談交流等方式，剔除一般性工作任務，大幅壓減指標數量，確保蘇木鎮及嘎查村考核指標不超出其職責清單範圍，從源頭上進行規範，有針對性、分層級為基層減負。“我們針對蘇木鎮及嘎查村的實際情況，確定考核指標及權重。”烏審旗委組織部副部長王成說。



比如，在防沙治沙重點區域的烏審召鎮、嘎魯圖鎮，考核分值為5分，其他蘇木鎮是3分；在農業大鎮無定河鎮，耕地保護方面分值為5分，其他蘇木鎮為3分；而工業重點鎮圖克鎮，生態環境保護工作方面考核分值是8分，其他蘇木鎮則是5分。

