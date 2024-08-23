2024年早稻總產量略降　生產保持穩定

中評社北京8月23日電／據人民網報導，國家統計局23日公布數據顯示，2024年，全國早稻播種面積持平略增，單產受災害天氣影響有所下降，早稻總產量2817.4萬噸（563.5億斤），比2023年減少16.3萬噸（3.3億斤），下降0.6%。



國家統計局農村司司長王貴榮表示，今年以來，各地區各部門持續抓好糧食生產工作，努力克服強降雨等不利天氣造成的影響，早稻生產保持穩定。



早稻播種面積持平略增



2024年，全國早稻播種面積4754.8千公頃（7132.2萬畝），比上年增加21.7千公頃（32.5萬畝），增長0.5%。分地區看，10個早稻生產省（區）中，有8個播種面積增加。其中，主產區湖南、江西、廣東、廣西分別增加6.1千公頃（9.2萬畝）、4.6千公頃（7.0萬畝）、3.7千公頃（5.6萬畝）和2.2千公頃（3.3萬畝），增長0.5%、0.4%、0.4%和0.3%。浙江增加3.6千公頃（5.4萬畝），增長3.0%。



王貴榮表示，今年，國家持續加大糧食生產政策支持力度，繼續提高早籼稻最低收購價格，加之早稻市場價格穩中有升，農戶種植早稻收益預期穩定，有效調動農民種植積極性。各地壓實糧食生產責任，統籌落實國家稻穀補貼、早稻集中育秧設施補助等各類政策，大力支持集中育秧、代育代插等農業社會化服務，持續開展耕地“非糧化”整治和撂荒地復耕治理，積極推進“旱改水”等，有力促進早稻生產。同時，上年江西、湖南等地部分地區發生冬春連旱，茬口較晚，影響早稻適時移栽，今年早稻播種期大部產區蓄水降水充足，基本實現適期播栽，早稻面積恢復性增加。

