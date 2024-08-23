“2024企業家大會”將於8月25日舉行

中評社北京8月23日電／據人民網報導，企業家精神是經濟社會發展的寶貴財富。改革開放四十多年來，企業家們以“闖”的精神、“創”的勁頭、“幹”的作風，推動中國經濟破浪前行。



黨的二十屆三中全會提出，完善中國特色現代企業制度，弘揚企業家精神。在高質量發展背景下，新一輪科技革命和產業變革加速演進，新質生產力加快培育形成。中國正處於轉變發展方式、優化經濟結構、轉換增長動力的攻關期。新時代背景下企業家如何扛起新擔當、拿出新作為、創造新篇章？



凝心聚力，向“新”而行。為深入學習貫徹黨的二十屆三中全會精神，培育弘揚新時代企業家精神，強化企業科技創新主體地位，助推我國經濟高質量發展，作為人民財經論壇的重要組成，人民網將於8月25日舉辦“2024企業家大會”，邀請數百位來自政產學研用領域嘉賓將齊聚人民日報社國際報告廳，共話企業創新發展、產業升級，以新時代企業家精神，為加快培育新質生產力，助推我國經濟高質量發展貢獻智慧、凝聚共識。



本次活動聚焦“以新時代企業家精神塑造企業發展內驅力”“增強鏈主企業引領力 實現產業鏈提質升級”等主題舉行多場主題座談及圓桌對話，並圍繞企業創新發展、轉型升級、競爭合作等熱點問題，邀請海爾集團董事局主席、首席執行官周雲傑，新希望集團董事長劉永好，郎酒股份副董事長付饒，東風柳汽總經理林長波等多位企業家代表進行專題分享。



活動期間，會場外特別設置了企業展覽展示區、人民優選品牌沉浸體驗區、828企業服務平台展區等特色展覽。828巨人港作為協辦單位，將為地方政府、行業企業提供價值傳遞、產業對接、招商引智的平台支撐。