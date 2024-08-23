能源轉型湧“綠”潮　彰顯經濟發展新動能

中評社北京8月23日電／據人民網報導，以舊換新、節能改造、綠色家電……近期，能源綠色轉型跑出“加速度”，彰顯出經濟向“綠”向好的澎湃動能。



日前發布的《能源重點領域大規模設備更新實施方案》提出，到2027年，能源重點領域設備投資規模較2023年增長25%以上，重點推動實施煤電機組節能改造、供熱改造和靈活性改造“三改聯動”，輸配電、風電、光伏、水電等領域實現設備更新和技術改造。



向“綠”而行，向“新”發力。當前，山西省正有序布局大容量、高參數、低能耗煤電機組，淘汰落後小機組，加快煤電項目“上大壓小”；山東省接連出台全省煤電行業轉型升級行動方案和煤電機組“三改聯動”實施方案，讓火電更加低碳“靈活”；湖南省部分電廠實施了熱電聯產改造，利用地理優勢向鄰近工業園區穩定供熱供汽，有效滿足周邊用戶的供熱需求，服務地方經濟發展，讓傳統產業發“綠”芽。



科技創新為我國清潔能源發展和能源低碳轉型注入關鍵動力。近年來，各地因地制宜，探索適合當地資源禀賦的能源轉型和設備更新之路。在吉林白城，當地已有20多家風電裝備製造企業，實現了風電主機葉片、塔筒、機艙罩、電機、緊固件等風電全產業鏈的“一站式採購”，風電生產所需全部配件都可以實現本地化供應，生產成本大幅降低；在寧夏騰格里沙漠，當地新能源基地200萬千瓦光伏項目正在建設，廣泛採用了“平單軸式太陽能光伏板支架”這一創新設備……技術創新為能源逐“綠”而行添上了“智慧翅膀”。



“‘工欲善其事，必先利其器’，設備更新直接影響的就是企業的生產力。”業內專家表示，對很多企業來說，新設備替換舊設備，引入新的生產技術，不僅提高了生產力，還有助於他們提升製造業高端化、智能化、綠色化發展水平，實現產業轉型升級。



國家能源局最新數據顯示，截至6月底，全國累計發電裝機容量約30.7億千瓦，同比增長14.1%。其中，太陽能發電裝機容量約7.1億千瓦，同比增長51.6%；風電裝機容量約4.7億千瓦，同比增長19.9%。

