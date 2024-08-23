“吉字號”提檔升級走向全國大市場

中評社北京8月23日電／據人民網報導，在第二十三屆中國長春國際農業·食品博覽（交易）會上，吉林大米、長白山人參等上百種分級分類“吉字號”農產品集中亮相，吸引全國各地採購商、消費者咨詢購買。



作為農業大省，吉林省正加大優質農產品研發，強化全產業鏈標準引領、品牌建設，推進現代化大農業發展，一批“吉字號”走向全國大市場，實現從質優到價優。



功能多元 產業鏈更長



在長春農博會上，近400家企業齊聚精品農業展廳。展台前，玉米粒、木耳茶、人參飲料等各種產品琳琅滿目。



來自吉林省公主嶺市參展企業的一款玉米須茶吸引不少消費者駐足。每年秋收前，企業將玉米棒子上的玉米須人工采摘後，經過除塵、陰幹、滅菌等多道工序制成玉米須茶。“通過深加工實現了‘變廢為寶’，雖然產量不高，但年產值有四五百萬元。”該企業負責人吳廣志說。



吉林省地處世界“黃金玉米帶”。這幾年，吉林省圍繞玉米精深加工，將玉米汁、玉米秸秆餐具等一批玉米產品推向市場。過去看似廉價的玉米棒子，通過產業鏈條延伸，賣出了好價錢。如今，吉林僅鮮食玉米加工年產值就達40億元。



不僅主食更加多元，一些特色農產品也出現新吃法、新用法。展會上，長白山黑木耳變身木耳脆片、木耳冰淇淋，長白山人參變身人參飲料，受到消費者歡迎。



目前，吉林省正在打造玉米水稻、肉牛肉羊、果蔬等十大產業集群，推動農產品加工業和食品產業加快發展。吉林正從“糧倉肉庫”升級為百姓的“中央廚房”。

