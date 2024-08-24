顧祖華：台灣政治生態巨變　兩岸關係嚴峻

顧祖華 中評社香港8月24日電（作者 顧祖華）賴清德上台後，集執政力量、黨機器從歷史文化到現實政治，全面地對台灣進行“社會改造、洗滌人心”，島內政治生態正在發生顛覆性的變化，兩岸關係面臨嚴峻局面。



一個“極獨”的政治人物。賴清德曾自譽“務實台獨工作者”，但從賴清德520上台以來的一系列講話、行動看，“賴氏台獨”根本不“務實”，而是敢於、願意、強硬地衝擊大陸給“台獨”劃下的紅線。“賴氏台獨”不僅是一種思潮、口號，更是一種基因、政治理想。李登輝是用“權術”讓“台獨”在台灣社會“正常化”（不再被認為是違法而遭到打擊）；陳水扁更多的把“台獨”作為一種與大陸鬥、與美國討價還價的“工具”；蔡英文只是用“反中抗中”營造“芒果乾”騙選票，這三人才是“務實台獨工作者”，而賴清德則是集“台獨”之大成，承“台獨”之衣缽，是名副其實的“台獨金孫”。我們現在面對的是一個“台獨”立場更堅定、“台獨”語言更激進、“台獨”行動更大膽的“鐵杆台獨”分子。



一個推動“台獨”的黨機器。過去，我們一直認為民進黨是一個派系共治的選舉型政黨。現在看，民進黨內雖然有不同的派系，有不同的聲音，但是，在追求“台灣獨立”這個問題上，衹有方法、步驟的區別，沒有方向的差異。在沒有掌控政權時，“台獨”是民進黨人騙取選票的工具，當民進黨連續執政後，“台獨”是參與“分贓”的“密語”。賴清德在全代會上要求民進黨“團結、團結、再團結，合作、合作、再合作，發揮關鍵的力量，帶領民主台灣繼續向前，絕對不能走回頭路。”要盡全力，讓台灣人“認識台灣自己的歷史文化，建立‘生活在台灣的2300萬人是一個命運共同體’的‘國家’認同”。這次全代會選舉，新潮流系少了一席中常委，並不代表賴清德不能掌控黨機器。我們既要看到民進黨各派系為了維護派系利益而鬥爭，更要看到為了派系及個人利益極大化而投奔“賴系”，以及為了鞏固執政而自覺維護民進黨的動力。在賴清德的主導下，民進黨正在成為推進“台獨”的機器。看看立法機關的民進黨黨團，在賴清德“輸了表決不能輸了論述”的要求下，是如何上演“全武行”的，就知道民進黨是“台獨”的載體只能背負“台獨”前進。

