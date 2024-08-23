高雄“張老師”舉辦五十周年公益音樂會

高雄“張老師”中心主任委員鄭再興(左)與高雄市生命線協會理事長陳志宏(右) 中評社高雄8月23日電/迎來五十周年的救國團高雄“張老師”中心，8月22日在大東文化藝術中心演藝廳，首次舉辦了具有里程碑意義的公益音樂會“擁抱心旋律”，象徵著邁向新時代的堅定步伐。



本次活動的促成，得益於雷科股份有限公司董事長、同時也是高雄“張老師”心主任委員的鄭再興先生的鼎力支持。鄭再興主任委員以其對藝術的熱愛及對社會公益的長期投入，促成了這次與高雄市生命線協會及高雄市交響樂團的跨界合作，共同打造了一場藝術與公益完美融合的音樂盛會。



音樂會當晚，高雄市交響樂團在青年指揮家曾維庸的指揮下，聯合抒情男中音朱宏昌及美聲女高音連筱筠，為觀眾獻上了一場耳目一新的音樂饗宴。演出以熱情洋溢的拉丁舞曲揭開序幕，隨後的卡門幻想曲將現場氣氛推向高潮。迪士尼動畫《小美人魚》的經典曲目，帶領觀眾重溫童年的純真時光。下半場則以一系列經典的華語及台語歌謠作品，勾起觀眾的深刻回憶，並以獨特的客家拉丁風組曲為全場畫上圓滿句點。兩位歌手的聯袂演出，改編自《但願人長久》、《月亮代表我的心》的終曲《但願月亮》，為音樂會劃下了悠揚而溫暖的句點，同時也為觀眾預祝了中秋佳節的喜悅。



此場公益音樂會，吸引了眾多支持高雄“張老師”的社會賢達及企業代表出席，現場座無虛席。包括“張老師”基金會董事長葛永光、台灣藝術研究院院長林富男等人皆蒞臨現場，並向所有參與者表達感謝之情。



高雄“張老師”中心自成立以來，始終致力於幫助需要心靈支持的民眾，而音樂作為療癒身心的力量，與“張老師”的宗旨不謀而合。這場藝術與公益的結合，不僅為市民帶來了一場美好的夜晚，更傳遞出“張老師”中心在未來繼續陪伴社會大眾，為他們帶來幸福與快樂的承諾。

