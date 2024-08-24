中評編譯：賀錦麗的外交安保政策是什麼？

獲美國總統拜登支持代表民主黨參選總統的副總統賀錦麗，據報已取得足夠的黨代表支持成為總統候選人。（法新社圖片） 中評社首爾8月24日電（記者 崔銀珍編譯）澳大利亞悉尼大學美國學中心所長、美國CSIS高級副總裁邁克爾·格林日前在韓國《中央日報》的”全球聚焦”專欄發文，探討美國民主黨候選人賀錦麗的外交安保政策方向，他認為如果她能夠上台，將在很多方面繼承拜登的政策。文章編譯如下：



被確定為美國民主黨大選候選人的現任副總統賀錦麗正在給“反特朗普戰線”注入活力。民主黨顯然抓住了久違的勝機，但在政治分裂依然存在的美國，今年11月的大選無論誰看都是勢均力敵。如果她在大選中獲勝，會採取什麼樣的政策呢？雖然至今為止出台了民粹主義經濟政策，但外交、安保領域沒有像樣的政策。但是，在國際局勢、亞洲和韓半島，她的政策方向多少可以推測出來。



賀錦麗政府上台後，預計將在很多方面繼承喬·拜登總統的政策。奧巴馬總統在任時作為副總統出席國家安全保障會議(NSC)的拜登總統是強烈推進特定政策的類型。但是，作為檢察官出身的候選人，賀錦麗對作為副總統經常被視為理所當然的假設提出了疑問，並像審問一樣提出了尖銳的問題。賀錦麗的領導力比起提出理念或戰略展望，更有可能是實用主義。

