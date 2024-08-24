朱家健：團圓統一是兩岸同胞的共同期盼

朱家健 中評社香港8月24日電（作者 朱家健）8月20日，筆者獲邀出席了在中國香港舉行的2024年全球華僑華人促進中國和平統一大會，大會主題為“堅定不移推進中國和平統一 致力實現中華民族偉大復興”，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧向大會發來賀信，全球華僑華人組織也發出賀詞，來自全球逾50個國家和地區，近180個統促會組織和僑團的華僑華人代表，加上來自中國內地、港澳特區、台灣地區的各界代表，共1,200多名貴賓在中國香港結緣，共同發出反對“台獨”最強聲音、一起表達促進中國和平統一的最大意願。



在大會上，中共中央政治局委員、全國政協副主席、中央統戰部部長石泰峰也親臨現場發表講話，而來自全球的華僑華人代表也輪流發言，支持促進中國和平統一，青年代表也宣讀《香港宣言·2024》，筆者也獲邀到大會台上在各位領導手中接受了委任狀，筆者也與多名新知舊雨交流， 繼續為民族復興統一偉大事業獻力。



這次大會，中國香港是繼2010年，再次主辦全球華僑華人促進中國和平統一大會，香港特區的“一國兩制”成功模式，同樣在澳門特區落實，各方見證到“一國兩制”方針的應用實踐，其實也可以在台灣地區實現，大前題是推動中國和平統一。兩岸同根同源，血濃於水，團圓統一更是十四億同胞的共同期盼願景，凝聚共識，反“獨”促統，更是符合兩岸四地最佳福祉公因數。

