李振廣答中評：推進兩岸交流唯有踏實無捷徑

北京聯合大學台灣研究院院長、教授李振廣（中評社 李子寧攝） 中評社香港8月27日電（記者 李子寧）賴清德上台執政後，台海形勢日趨複雜嚴峻，兩岸交流及兩岸融合發展面臨不少的挑戰和困難。就有關議題，北京聯合大學台灣研究院院長、教授李振廣接受了中評社記者的採訪，他表示，賴清德上台後其實非常“心虛”，因為他只獲得了40%的選票，支持他的人不占絕大多數，同時他還面臨著兩岸的緊張情勢，所以在這種情況下，他為了尋求自保，加大美台勾連的力度，向美國人“表忠心，交底牌”，讓美國人對他的安全提供一個基本的保障。同時賴清德的一些行徑確實也超出了美國人所允許的範圍，所以他計劃所謂“過境”美國，也是要給美國一個“交代”和“保證”。此外，需要看到的是，這次“過境”美國，勢必會對原本就已經非常脆弱的兩岸關係造成更大的麻煩，所以用“找麻煩之旅”來形容一點不為過。



對於民進黨方面不斷歪曲、污蔑大陸出台的“懲戒台獨”的《意見》，李振廣分析，有關意見出台後，讓島內的民進黨當局“直跳腳”，正正說明他們對此感到很害怕，所以不斷地抹黑、攻擊，甚至想拉著台灣民眾做他們的“墊背”。但隨著兩岸交流的逐漸鋪開，以及大陸國台辦多次對有關意見適用範圍的說明，民進黨當局混淆是非、顛倒黑白的操作和宣傳不會達到他們所期望的效果。



談及如何引導台灣民意向積極正面方向發展，以深化兩岸交流、增進台灣民眾民族認同感，李振廣表示，要讓兩岸之間相互溝通感情、讓兩岸越來越好，最好的辦法就是更多更大力地推動兩岸交流，交流作為台海和平穩定的“定海神針”，兩岸交流的量越大，那麼兩岸民間的往來聯繫就會越密切，也一定會把兩岸關係推向更積極正面的方向。反之，交流越少，兩岸的對抗就會越嚴重，特別是兩岸網絡上的輿論對抗就會更嚴重，造成惡性循環。



“所以衹有踏踏實實地推進兩岸交流，把兩岸的民間交流越做越大，越做越多，我覺得這才是解決兩岸分歧，讓島內民眾態度、觀念發生變化的最根本辦法。沒有捷徑，也沒有彎道超車，只能踏踏實實去做，長期的去做。”李振廣最後補充到。