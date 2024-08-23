中印尼雙邊合作聯委會機制第五次會議在京舉行

中評社北京8月23日電／8月23日，中共中央政治局委員、外交部長王毅同印尼外長蕾特諾在京共同主持中印尼雙邊合作聯委會機制第五次會議。



新華社報導，王毅說，在兩國元首戰略引領下，中印尼政治互信持續深化，共建“一帶一路”成果豐碩，國際地區事務協調配合更為緊密，兩國關係進入共建命運共同體新時代。上周，中印尼外長防長“2+2”對話機制的高官磋商成功舉辦，體現了雙邊關係的高水平和戰略性，也標誌著兩大鄰國、兩大新興經濟體和兩大發展中大國的戰略互信和安全合作開啟了新篇章。中方始終從戰略高度和長遠角度看待和發展同印尼友好關係，願攜手落實好兩國元首重要共識，推動中印尼命運共同體建設不斷邁上新台階，助力兩國各自現代化進程。



王毅表示，中國共產黨二十屆三中全會對進一步全面深化改革、推進中國式現代化作出部署，中國加快高質量發展、擴大高水平開放，將為中印尼合作和地區發展帶來新機遇。雙方要堅持做好“四個持續”。一是持續深化高層交往，加強戰略溝通，籌備好明年兩國建交75周年慶祝活動。二是持續鞏固戰略互信，堅定支持彼此維護核心利益。用好“2+2”對話合作，推進中印尼命運共同體建設。三是持續拓展互利合作，深化發展戰略對接，以共建“一帶一路”引領務實合作提質升級。四是持續增進相知相親，提升人員便利化水平，鼓勵雙方青年、智庫和媒體交流。



王毅表示，中印尼同為“全球南方”主要力量。兩國加強團結合作，是全球發展力量的增強，是和平穩定力量的壯大，也是世界多極化的重要動力。今年是和平共處五項原則發表70周年，明年是萬隆會議召開70周年。中方願同印尼在國際地區事務中開展更緊密戰略協作，共同弘揚和平共處五項原則與萬隆十項原則精神，共同奏響“全球南方”聯合自強的時代強音，共同維護本地區來之不易的和平穩定大局。

