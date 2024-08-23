哈里斯接受提名　“撕裂之戰”進入纏鬥階段

中評社北京8月23日電／美國民主黨全國代表大會19日至22日在伊利諾伊州芝加哥市舉行。美國副總統哈里斯22日在會上發表演講並正式接受民主黨總統候選人提名。哈里斯將同美國前總統、共和黨總統候選人特朗普爭奪白宮。



新華社報導，美國媒體和專家認為，哈里斯和特朗普目前選情膠著、難分上下，最終結果難以預料。隨著選戰進入最後階段，兩大陣營相互攻擊的力度持續加強，恐進一步加劇美國的政治極化和民意撕裂。



勢均力敵 纏鬥開始



哈里斯在22日的演講中詳細闡述了民主黨的政治綱領和施政主張。她承諾將創造就業機會、捍衞女性墮胎權、改革移民制度並降低醫療和住房價格等。



哈里斯還對特朗普展開大篇幅攻擊，稱特朗普若再次入主白宮將利用總統權力維護其私利，而非改善美國民眾生活。特朗普當晚在社交媒體上回擊，稱哈里斯擔任副總統期間一事無成，代表“無能”和“軟弱”。



美國一些政治分析師們認為，哈里斯頂替宣佈退選的總統拜登對陣特朗普“重置並重塑”了今年大選。美國知名政治學者戴維·阿克塞爾羅德認為，哈里斯和特朗普將展開一場持續到最後的“纏鬥”。



從民調數據來看，哈里斯目前在全國性民調中實現了對特朗普的反超，兩人在關鍵“搖擺州”不相上下。據美國選舉信息網站“真正透明政治”最新數據，哈里斯在威斯康星州和密歇根州分別領先特朗普1個和2個百分點，在賓夕法尼亞州、北卡羅來納州分別落後0.2和0.9個百分點。



英國廣播公司分析指出，哈里斯目前面臨兩方面的任務，一是讓選民相信她能夠擊敗特朗普，二是證明自己有能力領導民主黨並彌合黨內分歧。



如何應對加沙衝突是目前民主黨內部的分歧點之一。民主黨全國代表大會期間，數千名示威者在會場附近抗議拜登政府應對加沙衝突的政策，多人在突破安全圍欄後被逮捕。據美媒報導，有與會代表希望促成支持巴勒斯坦的人士在大會上登台演講，但遭到組織方拒絕。英國《金融時報》刊文說，“加沙”已成為民主黨人在芝加哥的禁忌詞。分析人士指出，美國的干涉主義立場在全球製造混亂和動蕩的同時，也在國內引起社會撕裂。

