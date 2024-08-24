燕南古郡氣象新——解碼正定的文化自信樣本

圖為河北正定古城。（新華社） 中評社北京8月24日電／據新華社消息，地當河朔稱雄鎮，虎踞龍盤燕趙間。



河北正定，古稱常山、真定，扼太行山東麓大道要衝，歷史上是我國北方政治、經濟、軍事、文化重鎮，有“燕南古郡、京師屏障”之稱。



滄桑往事與千古之美可尋可看，歷史文化與現代生活相映相融。



從古建到古城，由文物到文化，正定秉持正確的古城保護理念，挖掘歷史文化遺產價值，推動古城風貌恢復提升、文旅深度融合，賦能高質量發展，走出一條文脈傳承創新之路。



厚重：以人為本傳文脈



隨著一聲號角響起，正定古城南城門前，百餘名鼓手排兵列陣，英姿颯爽——國家級非遺項目“常山戰鼓”震撼開場。



觀罷戰鼓，拾級而上，登臨城樓遠眺：古街古樓、古寺古塔，古色古韵盡收眼底；商廈民居、綠地公園，古城中軸線、天際線、輪廓線一覽無餘。



移步隆興寺，千年古槐掩映之下，古建築群環繞之間，《千手觀音》沉浸式舞蹈頻頻返場，為遊客帶來文化盛宴。



“隆興寺景區是正定古城的驕傲。”講解員李明自豪地介紹，看建築，這裡有規模宏大的宋代建築群；看雕塑，這裡有被譽為“東方美神”的五彩懸塑倒坐觀音；看書法，這裡有隸書向楷書過渡的代表作龍藏寺碑；看佛像藝術，這裡有我國現存古代最高大、最古老的立式銅鑄佛像……

