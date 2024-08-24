跨境救護車演練　準備“通車”

“大灣區跨境直通救護車試行計劃”演練，參與演練的深圳跨境救護車通過內地深圳灣口岸，前往屯門醫院。（圖源：大公報） 中評社北京8月24日電／據大公報報導，香港特區政府昨日連同廣東省和深圳市政府，進行大灣區跨境直通救護車試行計劃的演練，測試在模擬載送病人情況下的救護車跨境安排。演練大致暢順，特區政府與相關內地部門會檢視演練流程，以期今年內推出試行計劃。醫務衛生局局長盧寵茂表示，粵港兩地先行成功演練，為正式“通車”做好準備。



昨日的演練主要測試跨境救護車來往香港大學深圳醫院和香港指定醫院，即屯門醫院、香港兒童醫院的行車路線，以及救護車出入境安排。指定的深圳跨境救護車昨日早上從港大深圳醫院出發，經深圳灣口岸到達屯門醫院，然後再駛往香港兒童醫院，最後經深圳灣口岸返回港大深圳醫院，過程大致暢順。檢視演練流程後，香港特區政府或會連同相關內地部門，在需要時再次安排演練，目標是今年內推出試行計劃。



盧寵茂表示，現時香港與內地和澳門並沒有直通的陸路跨境救護車運送病人安排，只能在口岸以“車過車”方式移交病人，但有關方式或對某些有特別醫療需要的病人造成醫療風險。香港特區政府決心理順相關跨境運送安排。



醫務衛生局正與廣東省和深圳市政府有關部門，商討落實有關救護車上醫療物品及人員進入香港的具體細節。其中，在有臨床需要的情況下，港大深圳醫院會派出醫護人員跟隨救護車，運送病人到本港指定公立醫院。醫院管理局正為日後會在跨境直通救護車提供支援的內地醫生，申請有限度註冊。另一方面，香港特區政府正與澳門特區政府商討相關演練安排。