我國獨有物種山西黃芩時隔67年重現

這是科研人員拍攝的在山西省永濟市發現的山西黃芩。（受訪者供圖） 中評社北京8月24日電／據新華社消息，近日，山西省太原植物園的科研人員於山西省永濟市雪花山附近的陰翳之處，發現了久未面世的山西黃芩，為研究山西黃芩多了一份資料記載。



山西黃芩被《中國物種紅色名錄》列為瀕危等級，相當於“植物界的國寶大熊貓”。山西黃芩歸屬於唇形科黃芩屬，為一年生草本植物，其葉片兩兩相對生長，呈現出迷人的心臟形狀，而花朵則綻放出深邃的紫色，是我國的獨有物種。



據介紹，山西黃芩不同於應用比較廣泛的著名中藥材黃芩，是兩個不同的物種，山西黃芩是一年生的草本，黃芩是多年生草本，藥用部位是多年生的根部。



“全世界有黃芩屬植物約350種，中國分布有98種，山西有7種，現存資料記載中，山西黃芩是山西特有種。”太原植物園植物學博士任保青說，在山西省林草局支持下，永濟市林業局的幫助下，時隔67年，他們終於在雪花山所屬的中條山海拔1200米的陰生環境中再次發現了這一珍稀物種蹤跡，刷新了其海拔分布範圍，同時也讓大家目睹了果實和種子的真實模樣，為下一步的科學研究提供了寶貴的實物資料。



山西黃芩的首次采集記錄可回溯至1957年5月27日，當時黃河調查隊在永濟市雪花山海拔1500米的溝底陰處采集到了編號為574的模式標本，相關學者於1977年在《中國植物志》附錄中發表了該種。自那以後，一直未曾有關於此物種的標本記錄。鑒於標本的首次采集正值該種的花期，《中國植物志》的記載也僅對花有所描述，但對果實和種子的描述則相對欠缺。



“接下來，我們將加強對山西黃芩的繁育研究，通過科學合理的遷地保護手段，助力其自然種群逐步擴大並穩定繁衍。”任保青說。