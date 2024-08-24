哈里斯接受提名　“撕裂之戰”進入纏鬥階段

這是8月1日在美國馬里蘭州拍攝的美國副總統哈里斯。（新華社） 中評社北京8月24日電／據新華社消息，美國民主黨全國代表大會19日至22日在伊利諾伊州芝加哥市舉行。美國副總統哈里斯22日在會上發表演講並正式接受民主黨總統候選人提名。哈里斯將同美國前總統、共和黨總統候選人特朗普爭奪白宮。



美國媒體和專家認為，哈里斯和特朗普目前選情膠著、難分上下，最終結果難以預料。隨著選戰進入最後階段，兩大陣營相互攻擊的力度持續加強，恐進一步加劇美國的政治極化和民意撕裂。



勢均力敵 纏鬥開始



哈里斯在22日的演講中詳細闡述了民主黨的政治綱領和施政主張。她承諾將創造就業機會、捍衛女性墮胎權、改革移民制度並降低醫療和住房價格等。



哈里斯還對特朗普展開大篇幅攻擊，稱特朗普若再次入主白宮將利用總統權力維護其私利，而非改善美國民眾生活。特朗普當晚在社交媒體上回擊，稱哈里斯擔任副總統期間一事無成，代表“無能”和“軟弱”。



美國一些政治分析師們認為，哈里斯頂替宣布退選的總統拜登對陣特朗普“重置並重塑”了今年大選。美國知名政治學者戴維·阿克塞爾羅德認為，哈里斯和特朗普將展開一場持續到最後的“纏鬥”。



從民調數據來看，哈里斯目前在全國性民調中實現了對特朗普的反超，兩人在關鍵“搖擺州”不相上下。據美國選舉信息網站“真正透明政治”最新數據，哈里斯在威斯康星州和密歇根州分別領先特朗普1個和2個百分點，在賓夕法尼亞州、北卡羅來納州分別落後0.2和0.9個百分點。

