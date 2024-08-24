德企：加碼中國市場　續寫共贏故事

這是2024年4月5日在德國斯圖加特拍攝的2024“投資中國”系列活動德國專場。（新華社） 中評社北京8月24日電／據新華社消息，德國央行最新統計數據顯示，2024年上半年，德國對華投資創歷史新高，達73億歐元。



今年是中德建立全方位戰略夥伴關係十周年，中德經貿合作不斷深化。德國工商界看好中國創新活力與開放紅利，通過一個個項目對中國市場投下“信任票”，為中德兩國合作共贏注入新的動力。



“真金白銀”彰顯對華投資溫度



走進德國巨浪凱龍機床（太倉）有限公司，充滿未來感的車間裡緊張忙碌，一台台自動化設備在有條不紊地自主加工機械零部件——作為巨浪最新研製的五軸立式加工中心，新能源汽車電驅動系統零部件正從這裡生產，不斷發往全球市場。



“十幾年來，我們在中國的業務量增長了三倍，工廠規模也擴大了三倍。中國新能源汽車的迅速發展帶來全新的業務增長點。”巨浪凱龍機床（太倉）有限公司首席技術官維利·里斯特說。



深耕中國市場的巨浪集團，已成為德企在華扎根並不斷成長的生動例證。



今年以來，眾多跨國德企紛紛加碼在華投資：大眾汽車集團在合肥設立德國總部以外最大研發中心；寶馬集團增資200億元人民幣，用於沈陽工廠的規模升級和技術創新；拜爾集團宣布投資6億元人民幣在江蘇啟東建設全新的供應中心……



德國企業持續增加在華投資，不僅是對中國大市場的回應，更是對中國基礎設施、產業鏈和營商環境綜合評估投下的“信任票”和“信心票”。

