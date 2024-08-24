莫迪訪俄後訪烏　走“外交鋼絲”

圖：烏克蘭總統澤連斯基（右）23日在基輔與到訪的印度總理莫迪（左）會面。／路透社 中評社北京8月24日電／據大公報消息，綜合BBC、CNN報導：印度總理莫迪23日到訪烏克蘭，並與烏總統澤連斯基會晤。媒體注意到，莫迪上月剛剛訪問俄羅斯並與俄總統普京舉行了會談。分析指，在訪問莫斯科後去基輔，莫迪是在走“外交鋼絲”，試圖展現一種“中立姿態”。



此次是烏克蘭1991年獨立以來，首次有印度總理到訪。莫迪此時訪烏，正值烏克蘭跨境襲擊俄羅斯庫爾斯克州，在此同時，俄軍在烏東戰線取得突破。



莫迪行前表示，他期待分享“和平解決烏克蘭衝突的前景”，同時“深化印烏友誼”。烏克蘭總統顧問波多利亞克稱，莫迪訪問基輔意義重大，“對我們來說，有效地與這些國家建立關係，向他們解釋什麼是結束戰爭的正確方式，同時符合他們的利益，這非常重要”。



印度向來與俄羅斯有緊密的經濟和國防關係。2022年俄烏衝突爆發後，印度並未跟隨西方對俄羅斯實施制裁。



CNN稱，烏克蘭一直試圖說服與俄羅斯保持密切關係的國家，推動普京接受基輔的和平條件。然而，儘管印度6月在瑞士出席了“烏克蘭和平峰會”，但並沒有支持這次會議發布的公報，稱解決方案需要“衝突雙方之間真誠和實際的接觸”。