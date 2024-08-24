美國雙航母中東會合　刺激局勢升級

（圖：大公報） 中評社北京8月24日電／據大公報消息，美國國防部22日宣布，“林肯號”航母打擊群已抵達中東地區，將與目前駐扎在該地區的“羅斯福號”航母打擊群會合，以加強對以色列的保護。此外，一只空軍F－22戰鬥機中隊和俄亥俄級核潛艇“佐治亞號”也在區內部署。分析指，美國一邊假惺惺派高官訪問中東假意和談，一方面源源不斷向以色列提供武器，現在又在中東布下重兵，可見所謂“斡旋調解”只是表面文章，美國始終是以色列攻打加沙的幫兇。



【大公報訊】五角大樓22日宣布，“林肯號”航母及其隨行驅逐艦已抵達美軍中央司令部中東作戰區域，將接替正在阿曼灣執行任務的“羅斯福號”航母。“羅斯福號”將在該地區停留較短時間後返回美國，但截至目前，美軍雙航母打擊群已在中東會合。美國國防部發言人辛格稱，美軍雙航母同時部署中東“將對伊朗發出強大的震懾信號”。



伊朗：未必在短期內報復



近來，美國不斷增加其在中東地區軍事存在。美國國防部長奧斯汀本月初下令將“林肯號”派往中東，並於11日要求“林肯號”“加速過境”。美軍F－22戰鬥機中隊和俄亥俄級核潛艇“佐治亞號”也已抵達區內。美中央司令部22日在社交媒體上表示，“林肯號”航母配備了F－35C戰鬥機和F／A－18布洛克3型戰鬥機，並由第21驅逐艦支隊和第9艦載機聯隊護航。此外，美軍將更多的戰鬥機、驅逐艦和彈道導彈防禦巡洋艦運往中東，以應對伊朗及其支持的武裝力量可能對以色列發起的報復。



7月底，身處伊朗首都德黑蘭的哈馬斯政治領袖哈尼亞慘遭暗殺。伊朗矢言要發起報復，但目前尚未有行動。伊朗方面8月20日表示，對哈尼亞遇襲進行報復需要時間，“等待反擊的時間可能很長”，德黑蘭不會採取“倉促行動”。伊朗外交部發言人卡納尼稱，伊朗支持達成停火協議與報復以色列“沒有直接聯繫”，並表示加沙必須盡快實現停火。卡納尼還指，美國在加沙停火談判中擁有話語權，但並不是誠實的一方。



加沙居民無處可逃

