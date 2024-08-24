“在中企就業改變了我們的生活”

伊萬（左）在海信南非工業園冰箱工廠工作。（受訪者供圖） 中評社北京8月24日電／據人民日報海外版報導，在共建“一帶一路”倡議、中非合作論壇機制等推動下，中非經貿合作日趨緊密。越來越多中國企業到非洲投資興業，與非洲市場共同成長。這些企業提供就業崗位、開展技能培訓，培養了一批批優秀的本土人才，改善了非洲員工的工作生活條件。



多位中企裡的非洲“骨幹”向記者分享了他們的故事。他們說，中國企業帶來了寶貴的發展機遇，幫助他們過上幸福生活，也讓他們對未來充滿了希望。



“從車間學徒成長為技術能手”



早晨7點45分，位於馬里首都巴馬科的人福非洲藥業廠房忙碌了起來。37歲的巴斯卡正在對車間員工進行點名，並根據當天生產計劃做人員調配。8點整，車間開工，巴斯卡開始巡查各生產崗位，確保生產操作按規範進行。



今年是巴斯卡在這家中國藥廠工作的第9年。9年間，他從車間操作工做起，通過腳踏實地的努力，一步步升至中層管理崗位。



2015年1月，人福非洲藥業在巴馬科建成投產，這是中非發展基金與人福醫藥集團在馬里合作建立的第一家本地化藥廠，也是西非地區建設標準最高的現代化藥廠之一。



那年，中專學歷的巴斯卡正在建築工地打零工。不僅工作辛苦，收入也不穩定。得知家附近的人福非洲藥業正在招募本地員工，他第一時間報名應聘。經過公司組織的技能和語言等培訓，他成為藥廠的一員。平時，在車間，他抓住一切機會鑽研設備操作技術、學習藥品生產質量管理規範，並努力用中文和中方員工交流。經過多年工作積累和業務實踐，巴斯卡逐漸成長為一名懂技術、會中文的管理人員。

